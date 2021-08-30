تأجيل قرعة الدوري لموعد يحدد لاحقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد التي كان مقررا اجراؤها في العاشرة صباح الغد 31 أغسطس لموعد يحدد فيما بعد.

وكان اتحاد الكرة قد عقد اجتماعا رسميا أمس الأحد مع ممثلي أندية الدوري المصري للموسم الجديد من أجل الاستماع إلى اقتراحات الأندية حول شكل الموسم الجديد، وتم الاتفاق على إقامة مراسم القرعة غدًا الثلاثاء.

وأشار الاتحاد إلى أن قرعة الدوري ستقام بحضور مندوبي الأندية الـ18 المشاركين في مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن دوري الموسم الجديد 21/22 سيشهد تواجد 3 أندية تشارك لأول مرة في الدوري الممتاز وهم فاركو، الشرقية للدخان وكوكاكولا.