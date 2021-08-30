الصفقة السادسة.. فاركو يعلن ضم مودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي فاركو، التعاقد مع أحمد مودي لاعب مصر للمقاصة لتدعيم دفاع الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد المركز الإعلامي للنادي، أن مودي وقع عقدا مدته 3 مواسم مع فريق فاركو.

صفقة مودي هي السادسة لنادي فاركو الذي سبق وأعلن التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل الجزائري، محمد فؤاد القادم من العين السعودي، النيجيري كينجسلي سوكاري القادم من صفوف الصفاقسي التونسي، محمود عماد لاعب بتروجيت وعبدالله بكري مدافع بيراميدز.

جدير بالذكر أن نادي فاركو صعد لدوري we المصري للمرة الأولى في تاريخه.