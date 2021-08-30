صفقات توتنهام | برشلونة يوافق على بيع البرازيلي ايمرسون نظير 23 مليون يورو

توصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى اتفاق كامل مع نادي برشلونة من أجل الظهير الأيمن البرازيلي ايمرسون نظير 23 مليون يورو.

ووافق برشلونة على التخلي عن ايمرسون خلال الميركاتو الصيفي 2021، مقابل 23 مليون يورو، ما سينعش خزائن النادي الكتالوني المتهالكة من الصعوبات المالية، رغم أن %10 من سعر الصفقة، سيذهب إلى فريقه السابق، ريال بيتيس الإسباني وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

وفعل برشلونة بند إعادة الشراء في عقد الدولي البرازيلي هذا الصيف مقابل 9 ملايين يورو، بعد العروض الجيدة التي قدمها في ملعب بينتو فيامارين مع النادي الأندلسي ريال بيتيس، إلا أن حظوظه في البقاء، كان واضحا أنها قليلة.

ويتوفر المدير الفني الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان على الدولي الأمريكي سيرجينو ديست في هذا المركز، مع تطوره المستمر، كما أن المخضرم سيرجي روبيرتو اعتاد اللعب هناك لسنوات طويلة مع مختلف المدربين المتعاقبين على النادي الكتالوني، ما صعب من مهمة الدولي البرازيلي.