صفقات يوفنتوس | جوهرة ايندهوفن الهولندي “محمد ايحاتارين” قريب من البيانكونيري

يقترب نادي يوفنتوس الايطالي من ضم جوهرة نادي ايندهوفن الهولندي “محمد إحتارين ” في آخر ساعات الميركاتو الصيفي 2021.

ويلعب إحتارين المولود في عام 2002، دور صانع ألعاب وجناح أيسر، وينتهي عقده مع النادي الهولندي في يوليو 2022، مع استعداد يوفنتوس لدفع حوالي 5 ملايين يورو من أجل التوقيع معه وفقاً للصحفي روميو أجريستي.

وسيكون مدير العملية وكيل الأعمال الشهير “مينو رايولا“، وكيل أعمال الشاب الهولندي الذي ينتهي عقده مع العملاق الهولندي ايندهوفن في عام 2022.

الهولندي ذو الأصول المغربية، يتقدم دائمًا ويتطور باستمرار كما روى رود فان نيستلروي، المهاجم السابق لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ومدربه في فرق شباب آيندهوفن.

وقال نيستلروي “لقد نما بطريقة مذهلة. لقد جاء إلينا من تحت 17 عامًا وكونه الأصغر بين الجميع في الفريق، اعتقدت أنه يحتاج إلى موسم على الأقل للتطور والتعود على الأشياء، ولكن في الواقع كان نموه سريعًا للغاية “.

يذكر أن محمد إحتارين اختار في وقت سابق، تمثيل منتخب هولندا الأول، بدلاً من منتخب بلاده الأصلي المغرب، رغم استمرار تجاهله من طرف الطواحين، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن.