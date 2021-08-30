الامارات | بالأسماء.. 8 لاعبين خارج قائمة الأهلي المصري في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 8 لاعبين خارج قائمة الأهلي المصري في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت موقع "المصري اليوم" عن قائمة مبدئية وضعها المدير الفني للنادي الأهلي المصري، الجنوب أفريقين بيتسو موسيماني، تضم ثمانية من اللاعبين الراحلين عن الفريق الأهلي في الموسم الجديد.

واستند موقع "المصري اليوم" إلى مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء، أكدت أن موسيماني استقر على قائمة الراحلين عن الفريق، في قائمة مبدئية تضم 8 لاعبين هم: محمد محمود صانع ألعاب الفريق، وكريم نيدفيد صانع وسط الفريق، وفهد جمعة المهاجم الشاب، وأحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن الفريق، وأحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق العائد بعد انتهاء إعارته لفريق سموحة، ومروان محسن مهاجم الفريق، ووالتر بواليا الذي انضم للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وجونيور أجايي صانع ألعاب الفريق.

وأوضح الموقع المصري أن القائمة المبدئية، يمكن لها أن ترتفع خلال الفترة المقبلة، بناءً على التعاقدات التي ستبرمها إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وأمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news