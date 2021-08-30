الامارات | ميدالية القايد في "طوكيو 2020" ترفع حصاد الإمارات في تاريخ الألعاب البارالمبية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدالية القايد في "طوكيو 2020" ترفع حصاد الإمارات في تاريخ الألعاب البارالمبية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج البطل الذهبي محمد القايد، اليوم الاثنين، بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة، مهدياً الإمارات أولى ميدالياتها في بارالمبية "طوكيو 2020" المقامة حالياً في العاصمة اليابانية حتى الخامس من سبتمبر المقبل، ليرفع القايد رصيد رياضة أصحاب الهمم الإماراتية إلى الميدالية الـ 20 بتاريخ المشاركات في الدورات البارالمبية بواقع 4 ذهبيات، و10 فضيات، وستة برونزيات، وذلك منذ الميدالية الأولى في دورة سدني 2000.

وأضاف القايد على صعيده الشخصي، الميدالية الرابعة في مسيرته بالدورات البارالمبية، بعد تتويجه بفضية وبرونزية سباقي 800 و100 متر في دورة لندن 2012، التي أتبعها بذهبية سباق 800 متر في ريو دي جانيرو 2016.

كما تعد برونزية القايد، السادسة بتاريخ رياضي أصحاب الهمم الإماراتيين في المشاركات أجمع بالدورات البارالمبية، في سجل يحفل فيه رياضي الدولة، برصيد الذهب في أربعة مناسبات، إذ بجانب ذهبية القايد في 800 متر، تحفل مسيرة الرباع الذهبي محمد خميس في حصد ميداليتين ذهبيتين، جاء الأولى في أثنيا 2004 في وزن 97 كيلوغرام، والثانية في ريو دي جانيرو 2016 في وزن 88 كيلوغرام، كما سبق لخميس حصد فضية دورة بكين 2008.

وتتكامل الرباعية الذهبية مع الرامي عبدالله سلطان العرياني، والتي توج بها في لندن 2012، قبل أن يضيف العرياني إنجازٍ جديد في مسيرته بانتزاعه دفعةً واحدة لثلاثة ميداليات فضية جاءت في ريو دي جانيرو 2016.

بدورها، نجحت الرياضة النسائية بدورها، في دخول السجلات التاريخية لدورات الألعاب البارالمبية، بعد أن سجلت دورة ريو دي جانيرو الأخيرة في 2016، إحراز سارة الجنيبي أول ميدالية نسائية إماراتية بتاريخ الألعاب، بنيلها برونزية مسابقة دفع الجلة في فئة "إف 33"، قبل أن تتبع في اليوم التالي، بانتزاع لاعب المنتخب الوطني، سارة الجنيبي لفضية مسابقة دفع الجلة وإنما في فئة "إف 32".

تاريخياً، بدأت المشاركة الإماراتية في "البارالمبية" عام 1992، وذلك في دورة برشلونة، حين مثل علي سيف الدولة وحيداً بالمشاركة في رفعات القة، قبل أن تشهد دورة أتلانتا في 1996، مشاركة خمسة رياضيين دون أن يصيبوا النجاح، لتحمل سيدني 2000 البصمة الأولى، بصعود رياضي الدولة لمنصات التتويج، بنيل أربع ميداليات، منها فضية وبرونزية لأحمد سيف زعل كأول رياضي إماراتي يتوج بالميداليات البارالمبية، قبل أن يضيف عبيد سبيت وحميد حسن مراد الفضيتين الثانية والثالثة، وجميعها جاءت في منافسات ألعاب القوى.

حصاد رياضة أصحاب الهمم الإماراتية في الدورات البارالمبية السابقة:



سيدني 2000 (4 ميداليات ملونة):

ذهب: -

فضة: 3

برونز: 1



أثينا 2004 (4 ميداليات ملونة):

ذهب: 1

فضة: 1

برونز: 2



بكين 2008 (1 ميدالية ملونة):

ذهب: -

فضة: 1

برونز: -



لندن 2012 (3 ميداليات ملونة):

ذهب: 1

فضة: 1

برونز: 1



ريو دي جانيرو 2016 (7 ميداليات ملونة):

ذهب: 2

فضة: 4

برونز: 1

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