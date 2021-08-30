الامارات | إدارة الزمالك بين خيارين.. "الاستقالة" أو الانسحاب من كأس مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك بين خيارين.. "الاستقالة" أو الانسحاب من كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر قريبة الصلة من نادي الزمالك إن مجلس الإدارة سيعقد غداً الثلاثاء اجتماعا لبحث تداعيات أزمة إيقاف قائد الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتي صدرت في حقه من قبل اتحاد الكرة المصري.

وتعرض "شيكابالا" للإيقاف لمدة ثمانية أشهر، مع تغريمه 500 ألف جنيه بعد اتهامات وجهت له بالتعدي على رئيس اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد، وإثارة الجماهير عقب مباراة البنك الأهلي في ختام بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأضافت المصادر لـ "الامارات اليوم" أن هناك أصواتا تعالت داجل اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك بالانسحاب من مسابقة كأس مصر رداً على موقف اتحاد الكرة بمحاولة افساد فرحة جماهيره بالفوز ببطولة الدوري والغائبة عن النادي منذ خمسة مواسم.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أصواتاً أخرى داخل اللجنة المؤقتة نصحت بضرورة تقديم استقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مُعللين السبب بأن المناخ الرياضي في مصر بات يصعب التعامل معه، وأنهم أدوا مهمتهم على الوجه الاكمل خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية إدارة النادي.

وتابعت المصادر أن رئيس اللجنة المؤقتة، حسين لبيب رفض الاتجاهين، مشدداً على أن النادي سيسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق لاعبه "شيكابالا"، وإذا لم تجدِ الطرق القانونية نفعاً فقد يتفق مع آراء لجنته إما بالانسحاب من كأس مصر أو بالاستقالة.

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