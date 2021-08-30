بعد رفض الزمالك عقوبات «شيكابالا».. اتحاد الكرة يتراجع ويصدر خطابًا جديدًا: «الإيقاف مؤقت لحين الفصل فى التظلم»

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر اتحاد الكرة المصري خطابا يوضح فيه أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وذلك بعد الأحداث التى شهدتها الساعات الأخيرة والعقوبات الصادرة من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها".

كما تضمن بيان اتحاد الكرة أن جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفقا لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها، ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل فى تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو إلغائه بالكلية.

وأفصح مسئولو اتحاد الكرة عن تفاصيل تقرير مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى ختام الدورى، حول أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن مراقب المباراة سيد بخيت، وهو مدير إدارة المسابقات، ذكر فى تقريره أن شيكابالا تسبب فى إثارة الجماهير بعدما دخل فى مشادة مع بعض المنظمين لرغبته فى دخول غرفة الملابس من أجل ارتداء ملابس أخرى لحضور مراسم التتويج، كما وجه السباب إلى أحمد مجاهد وحاول الاعتداء عليه وحدث احتكاك بينه وبين مسئولي تنظيم المباراة، كما تضمن التقرير أيضاً تطاول حازم إمام لاعب الزمالك على رئيس الاتحاد وتحدثه بطريقة غير لائقة عقب الأزمة.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، تعليقا على عقوبات لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التي تم إصدراها اليوم بشأن نادي الزمالك ولاعبيه محمود عبدالرازق شيكابالا، وحازم إمام.

وعاقب اتحاد الكرة شيكابالا بالإيقاف لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه، وإيقاف حازم إمام 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة لغرامة 200 ألف جنيه مقسمين بواقع 100 ألف بسبب السباب الجماعي، و100 ألف أخرى لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي:

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، انطلاقا من مسئوليتها تجاه النادي وجماهيره واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.