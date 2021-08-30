«عملية إنعاش تجاوبت لها مرتين».. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لاعبة الجودو بصالة ألعاب المنصورة

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة مأساوية، شيع المئات جثمان لاعبة الجودو، رنا وائل حسين الغندور، 13 سنة، إلى مثواه الأخير بمقابر «العيسوي»، في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية أمس الأحد، بعد وفاتها نتيجة توقف عضلة القلب أثناء التمرين، في صالة الألعاب القتالية في نادي «الحوار» للألعاب الرياضية.

وفشلت محاولات عمل الإنعاش القلبي الرئوي لها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في أحد المستشفيات الخاصة بالمنصورة.

اللحظات الأخيرة في حياة لاعبة الجودو

وأوضح نادي «الحوار» للألعاب الرياضية بالمنصورة اللحظات الأخيرة في حياة لاعبة الجودو رنا وائل حسين الغندور.

وذكر أنه أثناء حضور بعض أولياء أمور لاعبي الجودو، ومنهم والدة اللاعبة رنا وائل، بمكان التدريب، وبعد نهاية فترة استراحة اللاعبة وزملائها بالمجموعة، تمهيداً لاستكمال التدريبات، قام المدرب بتوجيه اللاعبة للعب مباراة مع زميلتها.

اللعبة سقطت علي الأرض بعد فترة الاستراحة

وبحسب البيان الذي أصدره النادي، لتوضيح بعض الحقائق الهامة بشأن الواقعة، فإنه عند قيام اللاعبة من وضع الجلوس، فوجئ الحاضرون جميعاً، ومنهم والدة اللاعبة، بوقوعها على أرضية بلاط اللعب، مغشياً عليها، وعلى الفور، تلقى المسعف بمقر وحدة الإسعاف الدائمة التي تعمل على مدار 12 ساعة بمسعفين مدربين ومعتمدين بالنادي، استدعاءً من مشرفي النشاط الرياضي، بوجود لاعبة في حالة إغماء بصالة الألعاب القتالية.

وأشار بيان النادي إلى أنه تم التعامل مع الحالة لحين استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، وعلى الفور، بدأ المسعف في عمل إنعاش تجاوبت اللاعبة مرتين، والتقطت أنفاسها في وجود كل الحضور، حتي وصلت سيارة الإسعاف للنادي، وتم إبلاغ مسعف سيارة الإسعاف بالحالة، وطلب منه استكمال إنعاش القلب رئوي للحالة، وتحركت سيارة الاسعاف باللاعبة من النادي، ووصلت للمستشفى خلال دقائق، وتم إجراء محاولات بالمستشفى لإنعاش القلب، التي لم تحقق فائدة.

وأكد نادي «الحوار» في بيانه، أن تقرير المستشفى أفاد بأن اللاعبة وصلت وعضلة القلب متوقفة تماماً، وفشلت عدة محاولات لإنعاش القلب.

وأشار إلي أن ما يتم تداوله من أخبار لا تمت بأي صلة بالواقع أو أحداثها، وقد أصدر النادي هذا البيان لتوضيح حقيقة الأمر، بعد تداول العديد من الأخبار عن الواقعة، دون تطابق مع الحقيقة.

ونعى النادي الرياضي بالمنصورة اللاعبة الراحلة، كما قرر وقف النشاط وإعلان الحداد لمدة 3 أيام، وقدم خالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعبة.