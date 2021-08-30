شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يودّع المصرى: هناك من عرقل تجديدى وأى لاعب يحتاج التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع عمر كمال عبد الواحد، النادى المصرى بعد توقيعه على عقود انضمامه للزمالك فى الموسم الجديد، وكتب عمر كمال عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل للنادى المصري وجمهوره العظيم على الفترة التي قضيتها كلاعب داخل هذا الصرح الكبير، وبذلت قصارى جهدي لأظهر بمستوى يليق بهذا الكيان ورفع اسمه إلى المكانة التي يستحقها وسط كل أندية الدوري الممتاز".

وأضاف عبد الواحد، "ويعلم الله اني حزين على ترك هذا النادي القريب إلى قلبي ولكن كأي لاعب يحتاج التقدير المادي المناسب الذي يساعده على تحقيق طموحه في الحياة، خاصة بعد اللعب لأكثر من موسم دون التحدث فى الأمور المالية حباً فى النادي وجمهور بورسعيد صاحب الدور الأكبر في تشجيعي وإظهار قدراتي كلاعب واستمراري رغم وجود مشاكل لا تحتمل وعدم الافصاح عنها حبا في هذا الجمهور العظيم وحفاظا على سمعة و مكانة النادي المصري".

وتابع، "بعد تأكدي من تعنت بعض الأشخاص بدون ذكر اسماء ضدي لعرقلة تجديدي للنادي المصري لم يكن امامي سوى الرحيل ، كل الحب و التقدير لكم جمهور بورسعيد العظيم و الجهاز الفني و الاداري و زملائي و اخوتي مسؤولي المهمات ولا استطيع إنهاء كلامي دون ذكر شخص عزيز هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى عليا هو الاخ الأكبر و الصديق و الوالد كابتن علي ماهر وهو من اهم و اكثر أسباب حزني لعدم استطاعتي اللعب تحت قيادته و لكن اتمنى من الله ان يحقق النادي المصري افضل المراكز و بطولة الكونفيدرالية تحت قيادته، شكرا للنادي المصري ،، شكرا جمهور بورسعيد العظيم".