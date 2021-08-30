شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أتعجب من سرعة اتخاذ قرار عقوبة شيكابالا رغم تبرئته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق تم تبرئته بعد تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من الإساءة، وذلك بعدما تعرض شيكابالا لعقوبة بالإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة مادية 500 ألف جنيه، وقال "الفيلسوف" فى تصريحات لقناة الزمالك، "شيكابالا تم تبرئته من الإساءة إلى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، كيف يتم إيقاف شيكابالا دون التحقيق معه من الأساس!".

وأضاف يونس، "الأمور لم تكن واضحة فى الملعب وكان هناك تقصير تنظيمي شديد فى احتفالية التتويج، شيكابالا غير مطالب بالاعتذار لأنه لم يخطئ من الأساس.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أشعر أن إيقاف شيكابالا غطاء على سوء تنظيم احتفالية التتويج، أتعجب من سرعة اتخاذ العقوبة ضد شيكابالا.. وأشيد بموقف حسين لبيب في التعامل مع القرار.

من جانبهم، أفصح مسئولو اتحاد الكرة عن تفاصيل تقرير مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى ختام الدورى، حول أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن مراقب المباراة سيد بخيت، وهو مدير إدارة المسابقات، ذكر فى تقريره أن شيكابالا تسبب فى إثارة الجماهير بعدما دخل فى مشادة مع بعض المنظمين لرغبته فى دخول غرفة الملابس من أجل ارتداء ملابس أخرى لحضور مراسم التتويج، كما وجه السباب إلى أحمد مجاهد وحاول الاعتداء عليه وحدث احتكاك بينه وبين مسئولى تنظيم المباراة، كما تضمن التقرير أيضاً تطاول حازم إمام لاعب الزمالك على رئيس الاتحاد وتحدثه بطريقة غير لائقة عقب الأزمة.