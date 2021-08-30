شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: "تلكيكة" عدم ضمى للمنتخب انتهت بوجود عبد الشافى والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، أنه سيظل يقاتل للعودة لمنتخب مصر حتى لو وصل سنه لخمسين عاماً، موضحا أن نغمة استبعاده من صفوف الفراعنة بسبب السن باتت غير مقنعة بعد ضم عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى. وقال محمد عبد المنصف فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لم أوقع لفاركو هناك مفاوضات بالفعل ومن أكثر من نادٍ ولكن حتى الآن لم أستقر على خطوتى المقبلة، وأريد الظهور فى الدوري الممتاز للموسم 26 على التوالى بالموسم الجديد لتسجيل إنجاز عالمى لم يحققه أى لاعب".

وأضاف محمد عبد المنصف، "الأهلى لم يتحدث معى لضمى فى الصيف، عارف أنهم بيكلموا المهدى سليمان وقربوا يخلصوا الصفقة، وأتمنى جنش يكمل فى الزمالك وعارف إن عنده عرض من الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى، وبيراميدز بيفاوض محمود جاد من إنبى علاقتى جيدة بجاد ومحمد صبحى وأراهم حراس المستقبل".

وتابع حارس دجلة، "أتمنى جونيس يكمل فى بيراميدز ولكن للأسف بيفاوضوا باتشيكو، وعبد الله السعيد عندى معلومة إنه رايح الزمالك وهيكون إضافة كبيرة مع المجموعة الحالية".

وعن المنتخب قال أوسة، "مروحتش المنتخب وأنا مكسر الدنيا بس حتى لو عمرى 50 سنة هفضل أقاتل للعودة للفراعنة، ودلوقتى تلكيكة الجهاز الفنى ظهرت، وأن السن مش هو السبب خاصة بعد ضم محمد عبد الشافى وعبد الله السعيد ، القصة بقت واضحة".

وأضاف أوسة، "فى الملعب بشوف أشرف بن شرقى أخطر لاعب واجهته مالوش مسكة سريع وبيعمل اسيست وبيشوط ، بعمله الف حساب فى الملعب وبشوفه افضل من محمد شريف مهاجم الاهلى".