شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن تجديد دماء الفريق بالموسم الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً فى فريق المقاولون استعداداً للموسم الجديد، حيث سيتم الاستغناء عن بعض العناصر وضم عناصر جديدة في كل الخطوط بالشكل الذى يفيد المقاولون.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، نسعى لضخ دماء جديد في كل الخطوط حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضى، وسنجتمع بالنحاس من أجل تحديد ملامح الموسم الجديد ومعرفة مطالبه بخصوص الفريق.

ويبدأ مسؤولو المقاولون العرب اليوم، الاثنين، مفاوضات التجديد لعماد النحاس المدير الفنى للفريق من أجل الاستمرار مع ذئاب الجبل فى الموسم الجديد، وذلك على هامش الجلسة التى يعقدها محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون مع المدير الفنى للذئاب من أجل رسم ملامح الموسم القادم.

وينتهى عقد عماد النحاس مع المقاولون بنهاية الموسم الجارى، وتتجه النية داخل مجلس إدارة المقاولون العرب للإبقاء على عماد النحاس، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى، وتأتى قناعة إدارة المقاولون بالتجديد للنحاس فى ظل انسجامه وجهازه الفنى مع اللاعبين ونجاحه فى الأمتار الأخيرة من عمر الدورى في إعادة التوازن للفريق والتقدم نحو مراكز وسط الجدول بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفريق في بداية الموسم.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.