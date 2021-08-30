شكرا لقرائتكم خبر عن منسقه الأمم المتحدة بمصر تهنئ الوفد المصري على نتائج بارالمبياد طوكيو :فخورون بهم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - هنأت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، الوفد المصري لحصاده عدد من الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

وقالت بانوفا في منشور لها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "رأينا الرياضيين المصريين الملهمين والمذهلين الذين قدموا أداءً غير عادي أدى إلى انتصارات وميداليات في دورة الألعاب البارالمبية. نهنئ جميع الفائزين.. لقد أثمر عملكم الجاد وصبركم ورغبتكم في الفوز ..وجعلنا نشعر بالفخر"

جاء ذلك علي خلفيه فوز البارالمبيون المصريون بست ميداليات في أولمبياد طوكيو 202.

حيث فازت فاطمة عمر بالميدالية الفضية في فئة وزن 67 كيلوجرامًا ، مما جعلها أول امرأة تفوز بست ميداليات متتالية في الألعاب الأولمبية للمعاقين في رفع الأثقال.

وفاز محمود صبري بالميدالية الفضية في وزن 72 كيلوجرامًا ، بعد فوزه على نظيريه البريطاني والصيني

وفازت رحاب أحمد بالميدالية الفضية في رفع الأثقال

وفاز محمد صبحي بميداليته البرونزية في رفع الأثقال

وفاز شريف عثمان بميداليته الفضية في فئة وزن 59 كيلوغراماً

فيما فاز هاني عبد الهادي ، 41 عاما ، بالميدالية البرونزية