شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام حارس الطلائع يدخل حسابات البنك الأهلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، حسابات نادى البنك الأهلى لدعم حراسة المرمى بالفريق بالموسم الجديد، لاسيما أن بسام تعاقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل مع الطلائع وتلقى عدة عروض من المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ولا يزال يفاضل بينها منتظراً القرار النهائى من إدارة ناديه.

ويعقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها قبل فتح باب القيد الصيفى، وكذلك موقف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه راحة من التدريبات حتى الرابع من سبتمبر المقبل عقب انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري بالتعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى بالجولة 34 للمسابقة.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري محتلا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وضرب الطلائع موعداً مع الأهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى، والتى لم يتحدد موعدها بعد، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى لاسيما أن الفريق كان قريباً من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 1-1.