شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل تظلم الزمالك على عقوبة شيكابالا وحازم إمام للاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، تظلماً من نادى الزمالك على العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات بالاتحاد عن الأحداث التى صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحال الاتحاد المصرى لكرة القدم التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.

وبذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل فى التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو إلغائه.



قرارات المسابقات عن أحداث الجولة الأخيرة للدوري قرارات المسابقات عن أحداث الجولة الأخيرة للدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.