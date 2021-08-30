شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: أجهز مع السقا وهانى شاكر احتفالية ضخمة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست مدحت العدل عن تجهيزه لاحتفالية كبرى للزمالك بمناسبة تتويجه بطلا للدورى للمرة 13 فى تاريخه، وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الدورى الذى فاز به الزمالك يساوى التتويج بعشر بطولات دورى، لأنه واجه فيه مواقف قدرية وأخرى مصطنعة وتمكن من تجاوزها، واللاعبون أثبتوا أنهم رجال، أنا انتقدتهم كتير لما خرجوا من أفريقيا بس لازم أشيد بيهم".

وأضاف مدحت العدل، "أى حد بيفهم فى الكورة هيبقى مقتنع إن شيكابالا من أفضل 5 لاعبين فى تاريخ مصر الكروى، ولو كنت رئيس الزمالك سأمنحه أعلى راتب لأنه شال الفرقة خمس سنين وسط لاعبين لا تليق بالقلعة البيضاء".

وتابع العدل، "مشكلة كهربا اتحلت بقعدة عرب وأحمد مجاهد تراجع عن إيقاف محمد الشناوى حارس الأهلى فى ثوانٍ بداعى المصلحة الوطنية، وخد قرار أن شيكابالا يقعد فى البيت بقى كفاية كده عشان مضايقهم، كان ناقص يحكم بالإعدام على شيكابالا برفض انفلات الأعصاب ولكن المساواة فى الظلم عدل".

وأكمل مدحت العدل، "كلمة أنت أهلاوى مش شتيمة هو نفسه بيقولها فى كل أحاديثه التليفزيونية وبيعترف فيها على الملأ وكمان عايز يلغى كأس مصر يا أخى إن لم تستحى فافعل ما شئت، لازم الكأس يكمل".

وأ:" بحضر لاحتفالية كبرى تليق بإنجاز الزمالك مع أحمد السقا وهانى شاكر وأحمد حاتم وهشام ماجد وجمال العدل، وهنستأذن مجلس الإدارة تتعمل فى النادى وعلى أعلى مستوى بدون كهارب يعنى ".