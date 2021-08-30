شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: كريم العراقى مستمر بالفريق ولم نتواصل مع جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، حقيقة دخول ناديه فى مفاوضات مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، وقال هاشم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، لا توجد مفاوضات مع جنش حارس مرمى الزمالك، والأمر كله اجتهادات، نعمل على ملف الصفقات وقمنا بضم أحمد علاء وإسلام المزين والبقية تأتى، ومازال معنا 6 أشهر في عقد أوستن أموتو واللاعب لديه بعض العروض لكن لم ننظر فيها إلى الآن.

وأضاف هاشم، "نطمئن جماهير بورسعيد، مجلس إدارة المصرى يعمل على ملف الصفقات وجددنا عقد على ماهر وندرس الأمور المالية مع بعض اللاعبين، وكريم العراقى مستمر حتى الآن مع الفريق ولا توجد عروض رسمية.

وأشار إلى أن عمر كمال عبد الواحد انتهى أمره بالنسبة للمصرى، هو لاعب حر واختار نادى الزمالك، وتعامل مع إدارة المصرى باحترام، وهناك مشكلة كبيرة تواجه الأندية الشعبية بسبب المبالغ المادية خزينة الأندية الشعبية خاوية وأندية الشركات تسيطر على سوق الانتقالات.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لإنهاء صفقة ضم عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف الزمالك.

وتبحث إدارة الزمالك لحسم الصفقة مع مسئولي بيراميدز، من خلال تقديم مغريات لإدارة النادي السماوي للموافقة علي الصفقة، وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن وجود نية داخل النادي لعرض محمود جنش حارس مرمى الفريق على مسئولي بيراميدز ضمن الصفقة في ظل رغبة إدارة بيراميدز في التعاقد مع حارس مرمى من الزمالك لتدعيم صفوف الفريق.