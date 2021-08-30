شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تونس ببطولة كأس العرب لسيدات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الإثنين منتخب مصر لسيدات كرة القدم نظيره منتخب تونس للكرة النسائية فى تمام الساعة الخامسة مساء فى ثالث جولات بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في القاهرة.

وحقق منتخب مصر للسيدات الفوز على نظيره منتخب لبنان بنتيجة 4-0 في ثاني مبارياته التي أقيمت ضمن منافسات البطولة كما تغلب على نظيره منتخب السودان بنتيجة 10-0 في مباراة الافتتاح ضمن منافسات البطولة العربية للسيدات "مصر 2021" فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد الشرطة.

وانطلقت منافسات البطولة الثلاثاء الماضي بمشاركة منتخب مصر للكرة النسائية على أن تستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات، وهي: منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

كانت النسخة الأولى من البطولة، قد أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتُوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.