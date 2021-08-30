شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لو الزمالك فاز ببطولات الأهلى وخسر الدورى "مكنتش هزعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن الأهلى لا ينبغى أن يحزن لفقدان بطولة الدورى بعد البطولات العديدة التى توج بها هذا الموسم، وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت فى مكان وقابلنى مجموعة من الأهلاوية فى ناس قالولى إحنا بنحبك وناس قالولى إحنا زعلانين منك وخف على الأهلى شوية، ويا جماعة بقول للكل اللى بينا ده هزار مش تعصب، حلاوة تتويج الزمالك بالدورى أنه خده من الأهلى النادى الكبير، وكارتيرون قالى الدورى المصرى أقوى من الدورى السعودى".

وأضاف خالد الغندور، "لو الزمالك فاز ببطولتين أفريقيا وكسب بطل البرازيل وخد برونزية كأس العالم وتوج بالدورى وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى ورجع خسر الدورى مكنتش هزعل".

وتابع بندق، "أوناجم سيصل القاهرة الخميس ولديه رغبة فى البقاء مع الزمالك، رغم أن جمهور الوداد يطالب بشرائه، ووليد الكرتى جاى مصر الخميس للتوقيع لبيراميدز، وبيراميدز هيمشى أكتر من لاعب ويتعاقد مع آخرون لتجديد الدماء، ومحمد عبد المنصف وقع لفاركو".

وعن المنتخب قال خالد الغندور، "ضم باهر المحمدى وعمر جابر مفاجأة، وشايف إن أكرم توفيق تألق ماتش أو ماتشين وسيكون حلا مؤقتا للباك رايت ولكن مش عالطول علشان هو لاعب خط وسط أساساً".