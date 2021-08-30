شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع أجايى على قيمة فسخ العقد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع وكيل أعمال جونيور أجايى لاعب الفريق على مقابل مالى يفسخ معه اللاعب عقده مع الأهلي بشكل ودى. وشهدت الفترة الماضية اتفاقاً نهائياً فى الأهلي على رحيل جونيور أجايى وعدم بقائه بالفريق لعدم الحاجة الفنية لجهوده الموسم المقبل.

ويرتبط جونيور أجايى بعقد مع الأهلي مازال مُستمراً لمدة موسم آخر، ويستحق للاعب الحصول على قيمة عقده كاملاً، أى يحق له الحصول على مليون دولار فى الموسم المقبل.

واتفق مسئولو الأهلي مع وكيل أعمال أجايى على منح اللاعب 30% من قيمة عقده المُتبقي، أى ما يقرب من 300 ألف دولار، حتى يفسخ عقده بشكل ودى ويرحل عن الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن ضم ثنائي أجنبي للموسم المقبل، هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسي تاو من برايتون، ويملك الأهلي حاليا 7 لاعبين أجانب هم علي معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا، ولويس ميكيسون، وبيرسي تاو. ويحتاج الأهلي للتخلص من أجنبين قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدوري في الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب مصري. واتجه الأهلى للاستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.