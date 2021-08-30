شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: سوء التنظيم سبب أحداث ليلة التتويج وسنتظلم على عقوبة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادى الزمالك، أن الزمالك سيتظلم على عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، والذى تعرض لإيقاف 8 أشهر وغرامة مادية نصف مليون جنيه، على خلفية مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وقال جبريل عبر برنامج "بى أون تايم"، أقسم بالله لم أسمع من شيكابالا كلمة خطأ، بالتأكيد سنتظلم على العقوبات، ولم يحدث أى تواصل مع أحمد مجاهد، القرار متسرع ومبالغ فيه ومن يتحمل مسؤولية التنظيم السيئ، شيكابالا أخطأ وسيعاقب ولكن من يتحمل مسئولية التنظيم السيئ، لماذا لم يتم فتح تحقيق فى هذا الأمر.

وأضاف جبريل، الأمور كانت تسير بشكل جيد ولم نتوقع ظهور التنظيم بهذا الشكل ولم أر سوء نية قبل انتهاء مباراة البنك الأهلى، ولم يكن هناك أى مشادة أو تنشنة بين حسين لبيب وأحمد مجاهد، ولم أسمع شيكابالا يقول لمجاهد "هنفرح غصب عنك يا أهلاوى"، تابعتها فقط على السوشيال ميديا، وهل "يا أهلاوى" سبة.

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أن الأساس فى الأزمة هو التنظيم السيئ، كنا نريد إسعاد الناشئين وزوجات اللاعبين الذين لم يروا أزواجهم طوال الفترة الماضية بسبب المعسكرات، ولن ننسى فرحتنا وفرحة الزملكاوية، وسيكون لنا موقف وهنفرح الزملكاوية وسنقيم احتفال خاص بنا.

من جانبهم، أفصح مسئولو اتحاد الكرة عن تفاصيل تقرير مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى ختام الدورى، حول أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن مراقب المباراة سيد بخيت، وهو مدير إدارة المسابقات، ذكر فى تقريره أن شيكابالا تسبب فى إثارة الجماهير بعدما دخل فى مشادة مع بعض المنظمين لرغبته فى دخول غرفة الملابس من أجل ارتداء ملابس أخرى لحضور مراسم التتويج، كما وجه السباب إلى أحمد مجاهد وحاول الاعتداء عليه وحدث احتكاك بينه وبين مسئولى تنظيم المباراة، كما تضمن التقرير أيضاً تطاول حازم إمام لاعب الزمالك على رئيس الاتحاد وتحدثه بطريقة غير لائقة عقب الأزمة.