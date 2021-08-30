شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمود كهربا مع الأهلى سر قرار موسيمانى برفض رحيله فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فكرة رحيل محمود كهربا عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، ويرى موسيمانى أن أرقام كهربا مع المارد الأحمر إيجابية للغاية، رغم غيابه فترات طويلة بسبب قرارات الجهاز الفنى باستبعاده من المباريات بسبب خروجه عن النص، ومع ذلك ظهر بشكل متميز مع عودته للمشاركة بجانب التزامه وعدم خروجه عن النص مجدداً منذ تعهده بعدم إقحام نفسه فى أزمات لتأكده أن الرحيل من الأهلى سيكون مصيره فى حال سقوطه فى فخ الأزمات مجدداً.

وشارك كهربا مع الأهلى فى 59 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2521 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 16 هدفاً وصنع سبعة أهداف أخرى، وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 7 أيام بعد انتهاء بطولة الدورى الممتاز، ويستأنف الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم 5 سبتمبر المقبل.

وأعلن مسؤولو النادى الأهلى عن 4 صفقات من العيار الثقيل، فى إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى فى الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى فى الأهلى.

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادى أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل القاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق إن الأهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى .

وحضر بيرسى تاو إلى القاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.

كما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلى مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادى سموحة، فى إطار العلاقات الطيبة التى تربط الناديين الكبيرين.

وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلى وفقا لرؤية الجهاز الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة.