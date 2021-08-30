شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يلمح للاستقالة: لدى عروض من السعودية وحاسس بالقهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح أحمد عبد المقصود، المدرب العام المساعد بنادى الزمالك، لاستقالته من منصبه خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال عبد المقصود فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أنا مقهور ولدى عروض من السعودية وفى الظروف دى هصلى استخارة والموضوع صعب للاستمرار فى الزمالك".

وأضاف عبد المقصود، "انضممت لجهاز الزمالك قبل نهاية الدور الأول للدوري بمباراتين، وخضنا مباريات صعبة للغاية وحلاوته فى التتويج به بعد هذه الصعوبات، اللاعبون والجهاز الفنى تعبوا أوى بعد الخروج من أفريقيا للتتويج بالدوري وتخطينا أزمة رحيل مصطفى محمد وساسى بنجاح".

وعن أزمة شيكابالا قال أحمد عبد المقصود، "أمضينا ساعة نحاول إدخال زوجاتنا وأولادنا بهدوء مع مسئولى الاستاد ولكن دون جدوى، ومحضرناش التسخين، حميد أحداد خرج من الملعب فى الدقيقة 60 وزوجته كانت بره الاستاد وخرج يجيبها، محدش عايزنا نفرح ليه".

وتابع مدرب الزمالك، "شيكابالا لو قتل قتيل مكنش هياخد 8 أشهر إيقاف، وبحق ربنا شيكابالا راح عند الباب وأحمد مجاهد قاله مالكش دعوة مين دخل ومين خرج وشيكابالا قاله أنت عشان أهلاوى بس، أنا مصدوم فى العقوبة ومش مرتاح، الفار كان بايظ فى ماتش الزمالك والجونة وعرفنا بعدها ولما قولت للحكم فى الملعب شوف الفار منحنى انذار ".

وأضاف عبد المقصود، "إيه المشكلة لما ناخد الدوري دى كورة مش قرآن، ليه المخرجين ترفض إعادة بعض اللعبات للزمالك، ليه الحكام مترجعش للفار، ومتوقع إلغاء الفار باستثناء مباراة الأهلى والزمالك".