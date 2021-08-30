شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى صفقة انتقال عبد الله السعيد لصفوف الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت فرص عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، كبيرة فى الانضمام إلى الزمالك بالموسم الجديد، حال تمكن النادى الأبيض من توفير متطلبات إتمام الصفقة، خاصة بعدما نجح نادى بيراميدز فى تعزيز صفوفه بالموسم الجديد فى مركز صناعة الألعاب بضم وليد الكرتى من الوداد المغربى والذى كان مرشحا من قبل للانضمام إلى الزمالك.

ويرحب عبد الله السعيد بالانضمام إلى قلعة ميت عقبة حال توفير متطلباته من جانب الفريق الأبيض، ومن المنتظر أن يعلن نادى بيراميدز خلال الأسبوع الجارى بشكل رسمى عن ضم وليد الكرتى.

ووقع عبد الله السعيد من قبل للزمالك إلا أن الصفقة لم تكلل بالنجاح، ولكنه يظل أحد الأهداف المطروحة داخل قلعة ميت عقبة لتعزيز صفوف الفريق ولكن حال مناسبة متطلبات الصفقة لما تحدده إدارة النادى وسيتم حسم مدى إمكانية ضمه من عدمه بشكل نهائى خلال الفترة الجارية.

واقترب نادى بيراميدز من إنهاء صفقة ضم وليد الكرتى، لاعب الوسط الهجومى بالوداد المغربى، خلال الـ48 ساعة المقبلة، وهو ما يأتى تأكيدًا لانفراد الخليج 365، بأن المغربى كريم بلق، وكيل أعمال الثنائى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، وبدر بانون مدافع الأهلى، يُنهى صفقة مغربية جديدة فى الدورى الممتاز خلال الأسبوع المقبل، وفقا لما علمه ”الخليج 365”، حيث سينضم أحد نجوم الدورى المغربى إلى ناد مصرى خلال أسبوع عن طريق وكيل أعمال بن شرقى وبدر بانون.

وأكدت تقارير صحفية مغربية، أمس الأحد، أن وليد الكرتي، نجم الوداد الرياضى، غادر بصفة رسمية فريقه قبل بداية الموسم الكروى المقبل 2021-22، ليلتحق بفريقه الجديد بيراميدز المصرى، ويأتى ما نشرته التقارير المغربية تأكيدا لما نشره ”الخليج 365”، وسيتم الانتهاء تماما من إجراءات الصفقة خلال الـ 48 ساعة.

ونشر موقع "le360" المغربى خبرا بعنوان "انفراد.. رسمياً الكرتى يغادر الوداد ويلتحق بفريقه الجديد، وقال بصفة رسمية غادر وليد الكرتى فريقه الوداد الرياضى لكرة القدم، قبل بداية الموسم الكروى المقبل، ليلتحق بفريقه الجديد بيراميدز المصرى".