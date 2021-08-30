موعد مباراة مصر وأنجولا فى البطولة الأفريقية لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة السلة مع نظيره الأنجولي، اليوم الاثنين، فى مواجهة حسم التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا "لافروباسكت" التى تقام برواندا.



موعد مباراة مصر وأنجولا فى البطولة الإفريقية موعد مباراة مصر وأنجولا فى البطولة الإفريقية ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأنجولا فى البطولة الأفريقية لكرة السلة فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، فى لقاء يتأهل الفائز منه للدور ربع النهائي.

كما يلتقى منتخب غينيا مع نظيره الرواندي في نفس الدور، بينما تأهل المنتخب التونسي مباشرًة إلى دور ربع النهائي حيث احتل الصدارة بالفوز فى 3 مواجهات.



أوراق رابحة فى صفوف الفراعنة أوراق رابحة فى صفوف الفراعنة

ويمتلك منتخب السلة عدة لاعبين قادرين على إحداث الفارق خلال اللقاء، مثل إيهاب أمين وعمر طارق ويوسف شوشة ومصطفي كيجو وأحمد عادل دولا وعمر هشام وأحمد خلف بيبو وغيرهم من اللاعبين المؤثرين.

كما تضم قائمة المنتخب أنس أسامة الذى يعانى من اصابة بتمزق في عضلة الكتف.