نوير: الطريق ليس سهلا.. أريد أن أصبح بطل العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يظل مانويل نوير متعطشا للنجاح مع المنتخب الألماني لكرة القدم، ويعتقد أن هانسي فليك، المدير الفني الجديد، ينبغي عليه أن يرفع من سقف طموحه.

وستكون المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الألماني مع منتخب ليشتنشتاين، يوم الخميس المقبل، في تصفيات كأس العالم هي أول مباراة لفليك منذ توليه تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف.

وقال نوير في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بشتوتجارت :"نريد تحقيق أهدافا كبيرة العام المقبل. لذلك مازلت أتواجد هنا. لدي أهداف كبيرة وأريد أن أصبح بطل العالم مع الفريق".

وأضاف نوير /35 عاما/ :" أعلم أن الطريق لن يكون سهلا. يجب أن تقدم كل شيء بشكل يومي لكي تتمكن من تحقيق مثل هذه الأهداف".

ويوجد شيئ يريد المنتخب الألماني تعويضه عقب الخروج من دور الستة عشر في بطولة أمم أوروبا في شهر يونيو الماضي أمام المنتخب الإنجليزي، حينما رحل لوف عن منصبه الذي ظل به لمدة 15 عاما.

ودرب فليك، الذي كان مساعدا للوف أثناء تتويج المنتخب الألماني بكأس العالم، نوير في بايرن ميونخ، وسويا فازا بدوري أبطال أوروبا والثلاثية.

وقال نوير إن الموقف كان غريبا بعدم تواجد لوف ولكنه أكد على أن علاقته بفليك سهلت من أي مخاوف.

وقال نوير، الذي لعب 104 مباراة دولية، إنه في البداية يفكر فقط في كأس العالم 2022 بقطر ولا يفكر في بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا في 2024.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، بعدما حصد ست نقاط من أول ثلاث مباريات والتي تضمنت خسارة مفاجئة أمام منتخب مقدونيا الشمالية 1 / 2.

وبعد مباراة ليشتنشتاين، يستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرميني يوم الأحد ثم يواجه أيسلندا يوم 8 سبتمبر المقبل.