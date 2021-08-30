مصدر لمصراوي: اتفاق نهائي بين الأهلي والسولية لتمديد التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه تم التوصل لاتفاق مع لاعب وسط الفريق عمرو السولية من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد عمرو السولية مع الأهلي بنهاية موسم 2021-2022.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "تم الاتفاق مع السولية على كافة تفاصيل تمديد التعاقد".

وتابع "كان هناك أكثر من جلسة مع اللاعب، وأمير توفيق مدير التعاقدات عقد جلسة مع وكيل أعماله قبل 48 ساعة لإنهاء كافة الأمور".

واستمر "عمرو السولية سيقوم بالتوقيع على العقود بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

ويتواجد السولية مع منتخب مصر استعداداً لمباراتي أنجولا والجابون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

يذكر أن الأهلي قد تعاقد مع عمرو السولية في يناير من عام 2016 قادماً من صفوف نادي الشعب الإماراتي.