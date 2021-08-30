اتحاد الكرة يعلن إحالة تظلم الزمالك للاستئناف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تسلم التظلم المقدم من نادي الزمالك بشأن العقوبات الصادرة بحقه في أعقاب الأحداث التي صاحبت مراسم تسليم درع الدوري.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة كبيرة على شيكابالا في أعقاب الأحداث التي شهدتها مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدوري موسم 20/21.

وقررت اللجنة، إيقاف شيكابالا 8 أشهر بجانب تغريمه ماديه بقيمة نصف مليون جنيه.. طالع التفاصيل من هنا

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أنه قد تم إحالة التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.

وبذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل في التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو الغائه.