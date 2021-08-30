بارالمبياد طوكيو.. عمرو فاروق يخسر في منافسات رفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

لم ينجح البطل المصري عمرو فاروق، في الحصول على ميدالية بارالمبية، خلال منافسات رفع الأثقال وزن +107 كجم خلال بارالمبياد طوكيو 2020.

واحتل عمرو فاروق المركز السادس في الترتيب النهائي بعدما فشل في المحاولة الثالثة.

ونجح فاروق في المحاولة الأولى حيث رفع وزن 206 كجم، قبل أن يخفق في المحاولة الثانية برفع وزن 215 كجم.

وأخفق عمرو فاروق في المحاولة الثالثة والأخيرة في رفع وزن 218 كجم، ليحتل المركز السادس.

يذكر أن شريف عثمان وفاطمة عمر ورحاب أحمد ومحمود عطية حققوا الميدالية الفضية، بينما حقق كلاً من محمد صبحي وهاني عبدالهادي الميدالية البرونزية.