في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يؤكد وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا، اليوم الاثنين، أكد خلاله على احترامه وتقديره لكافة الأندية، مضيفًا أنه يقف على مسافة واحدة مع الجميع.

كما أكد اتحاد الكرة أن جميع قراراته تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تضمن لأي طرف التظلم على أي منها أو الاستئناف.

وجاء بيان الجبلاية، كالآتي:

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها".

وأضاف: "جميع قراراتنا وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها".

وواصل: "ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو الغائه بالكلية".