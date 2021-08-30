رسميا.. دياز يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2027

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تمديد عقده لاعبه البرتغالي روبن دياز حتى عام 2027.

وانتقل دياز إلى صفوف سيتي مع بداية موسم 20/21 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وحصل دياز على جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.

وعلق دياز على تمديد عقده قائلا: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع على عقد جديد، لقد استمتعت بكل لحظة قضيتها منذ أن انضممت إلى الفريق الموسم الماضي".

وأضاف: "مازال هناك الكثير من الأمور التي نريد القيام بها بشكل افضل، والكثير من البطولات التي نريد الفوز بها.. بالطبع الموسم الماضي كان رائعاً، ولكن الأفضل دائماً امامنا".

وأتم: "أشكر بيب والطاقم التدريبي لمساعدتهم لي على التطور بشكل مستمر".