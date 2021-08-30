رسمياً.. فولفسبورج يعلن إعارة عمر مرموش لشتوتجارت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، إعارة النجم المصري عمر مرموش إلى نادي شتوتجارت الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشار بيان النادي الألماني، إلى أن مرموش سينضم إلى صفوف نادي شتوتجارت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال مارسيل تشافر المدير الرياضي لنادي فولفسبورج: "بالنسبة لعمر، فإن إعارته لنادي شتوتجارت هي الخطوة التالية في مسيرته، بعد أن حقق تطورًا جيدًا للغاية في نادي سانت باولي".

واختتم تصريحاته: "لقد قررنا بشكل مشترك، هذا الطريق وسنواصل مرافقته عن كثب والتواصل معه بشكل منتظم".

وقضى عمر مرموش الموسم الماضي معاراً إلى صفوف نادي سانت باولي الألماني الذي يشارك في الدرجة الثانية بألمانيا.

ودوَن مرموش مشاركته الأولى في البوندسليجا بتاريخ 26 مايو عام 2020 أمام باير ليفركوزن.