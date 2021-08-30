"حضوره يجلب التفاؤل".. بوكيتينو يعلق على مشاركة ميسي الأولى مع باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم كيف كان لليونيل ميسي تأثير على زملائه بالفريق بعدما شارك للمرة الأولى مع الفريق.

وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 66 من المباراة التي فاز بها سان جيرمان على ستاد ريمس 2 / صفر أمس الأحد في الدوري الفرنسي، حيث حل بديلا لزميله السابق في فريق برشلونة نيمار.

مشاركته القصيرة شهدت تمرير 20 كرة صحيحة من أصل 21 محاولة تمرير، كما تم عرقلة اللاعب ثلاث مرات.

وحصل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، على استقبال حافل فور نزوله من جماهير الفريقين.

وكان بوكيتينو سعيدا لرؤية مواطنه الأرجنتيني يتأقلم سريعا في كرة القدم الفرنسية، وكشف عن أن وجود ميسي /34 عاما/ رفع الروح المعنوية للفريق في مسعاهم نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي.

وقال مدرب سان جيرمان عقب المشاركة الأولى لميسي :" جلب الصفاء للفريق. من المهم أن تكون بدايتك جيدة، حتى بالنسبة له".

وأضاف :"كان سعيدا، كما أنه اندمج بشكل جيد مع المجموعة. كان من المنطقي عدم الدفع به في هذه المباراة منذ البداية".

وأكد :"كان من الرائع سماع ورؤية الترحيب به، من مشجعينا وأيضا من جماهير ستاد ريمس. كان ميسي سعيدا للغاية به".

وأردف :"الدافع للمنافسة موجود لدى الجميع، ولكن حضوره يجلب التفاؤل. الكل يشعر به، لديه تأثير على بقية اللاعبين".

بينما كان ميسي هو عامل الجذب خلال المباراة، إلا أن كيليان مبابي سرق الأضواء بتسجيله هدفين.

تسجيله لهدفين وسط تكهنات بشأن مستقبله ساعد باريس سان جيرمان على تحقيق انتصاره الرابع في المباريات الأربع التي خاضها في الدوري هذا الموسم، ليتصدر الفريق جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي.

وكان بوكيتينو سعيدا للغاية بالحفاظ على نظافة الشباك للمرة الأولى هذا الموسم أيضا، رغم أن الفريق استفاد من تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" والتي ألغت هدفا لريمس بداع التسلل.

وقال مدرب توتنهام السابق :"إنه نجاح كبير بالنسبة لنا. لم نتلق أي هدف، وكان هذا أحد أهدافنا قبل اللقاء".

وأضاف :"هذا ليس واضحا تماما لأن المستويات البدنية تختلف من مباراة لأخرى. كان بعض اللاعبين عائدين".

وأكد :" حصدنا 12 نقطة. سعيد بهذا قبل فترة التوقف الدولي التي تستمر لاسبوعين".