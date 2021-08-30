صفقات مانشستر يونايتد | كرستيانو رونالدو يكمل الفحص الطبي بنجاح

أكمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفحوصات الطبية اللازمة، قبل التوقيع رسمياً على عودته المفاجئة إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ومن المقرر أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يوفنتوس في صفقة تقترب من 20 مليون جنيه إسترليني، مع مواجهة مانشستر يونايتد لمنافسة من غريمه مانشستر سيتي للحصول على توقيع رونالدو.

وذكرت قناة “سكاي سبورتس نيوز” أن الأمور قد تقدمت خطوة إلى الأمام حيث خضع رونالدو لفحص طبي في لشبونة خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو الآن جاهز للتوقيع رسميًا في عقد يمتد لعامين والذي سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستطع المدرب أولي جونار سولشاير إخفاء حماسه تجاه اللقاء الوشيك مع رونالدو قبيل مباراة ولفرهامبتون يوم الأحد، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف وقعه الشاب ماسون جرينوود.

وقال المدرب النرويجي لشبكة سكاي سبورتس “بالطبع نحن متحمسون لقصة كريستيانو بأكملها في مانشستر يونايتد. آمل أن نتمكن من إكمال التعاقد وإعلانه قريبًا جدًا.”

وأضاف حول الأشياء التي سيضيفها النجم البرتغالي لهذا الفريق بالقول “إنه فائز وإنسان عظيم. اللاعبون متحمسون، وأنا متحمس لمواصلة الإضافة إلى هذا الفريق. يضيف شيئًا مختلفًا تمامًا، إنه يضيف المزيد من الثقة والإيمان بما نقوم به وما نقوم ببنائه.”

وتابع “نحن نعلم أنه لاعب أكثر خبرة مما كان عليه عندما كان هنا آخر مرة، لقد تطور ولديه مسيرة لا تصدق. أنا متأكد من أنه يحب كل الحديث عن” أنه كبير في السن “. سيجعل الأمر شخصيًا وسوف يظهر ما يمكنه فعله “.

ويتواجد رونالدو حاليًا مع المنتخب البرتغالي ولن يعود إلى مانشستر إلا بعد مباراته الأخيرة في فترة التوقف الدولية في 7 سبتمبر، مما يعني أنه سيتعين على الجماهير الانتظار حتى المباراة مع نيوكاسل بعد أربعة أيام لمشاهدة الفتى المدلل مرة أخرى في أولد ترافورد.