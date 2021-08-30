برشلونة مستعد للتضحية أكثر للتخلص من بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي 2021

يكافح برشلونة في آخر 48 ساعة من الميركاتو الصيفي 2021، من أجل التخلص من ميراليم بيانيتش وراتبه المرتفع، ويبدو مستعداً لدفع نصف راتب لاعب خط الوسط مع إعارته لأحد أندية إيطاليا.

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” يوم الاثنين أن برشلونة مستعد الآن لمواصلة دفع نصف أجر بيانيتش لتأمين الخروج على سبيل الإعارة، على الأرجح لفريقه السابق يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة المذكورة أن يوفنتوس أعاد فتح الاتصال مع برشلونة في الساعات الأخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البوسني يرضي جميع الأطراف الثلاثة.

ويمكن للاعب العودة إلى يوفنتوس تحت قيادة المدرب ماسيمليانو أليجري، ويمكن للبرسا المضي قدمًا، ويمكن لمدرب يوفنتوس تقوية فريقه في خط الوسط، كما كان يطلب، رغم التوقيع مع لوكاتيلي هذا الصيف.

ومع ذلك، على الرغم من اهتمامهم، فإن يوفنتوس يواجهون أيضًا مشاكل في سلم رواتبهم، لذلك سيحتاجون إلى أن يدفع برشلونة جزءًا من راتبه لإنجاز الصفقة.

ويريد بيانيتش الرحيل لأنه لن يلعب تحت قيادة كومان، ويأمل برشلونة في إبرام الصفقة بعد أن فشلوا في التخلص من صامويل أومتيتي في الميركاتو الحالي.