تصفيات كأس العالم 2022 | السعودية تواجه اليابان والصين في جدة

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الملعب الذي سيحتضن مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقرر الاتحاد السعودي إقامة مباراتي اليابان والصين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الرياض، وقد ابلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذا الاختيار، وفقاً لما ورد في صحيفة الرياضية السعودية.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكومبيوتر الياباني يوم 7 أكتوبر القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، على أن يواجه نظيره الصيني، يوم 12 من نفس الشهر.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق، ملعب مرسول بارك، لاحتضان مباريات الأخضر السعودي التي ستقام في العاصمة الرياض ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة.

يذكر أن قرعة الدور النهائي والحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، بجانب كل من سلطنة عُمان وفيتنام والصين واليابان وأستراليا.