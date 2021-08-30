النصر يقدم قائمة دوري أبطال آسيا بتواجد أبو بكر وحمد الله

قدم نادي النصر السعودي، قائمة الفريق الآسيوية المؤهلة للمشاركة في مباراة تراكتور الايراني ضمن مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021.
وشهدت القائمة تواجد الرباعي الأجنبي بقيادة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بجانب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا و المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، بالإضافة إلى الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.
ويحق لنادي النصر إضافة أو تغيير 5 لاعبين من القائمة، قبل مباراة تراكتور بأسبوع واحد، تضيف الصحيفة السعودية.
ويلعب نادي النصر السعودي أمام تراكتور الايراني برسم مباراة الذهاب من دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021، يوم 14 سبتمبر المقبل في الدوحة، على أن تقام المباراة على استاد خليفة الدولي.
يذكر أن زملاء حمد الله تأهلوا إلى هذا الدور، بعد تجاوزهم السد القطري و الوحدات الأردني و فولاذ الإيراني كمتصدر للمجموعة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.
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