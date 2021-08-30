تقارير صحفية إيطالية تكشف عن مفاجأة جديدة بشأن عقد النجم رونالدو

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مفاجأة جديدة بشأن عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي عاد إليه مؤخرا.



وكان كريستيانو رونالدو أجرى، الإثنين، في البرتغال الكشف الطبي له تمهيدا لتوقيع عقود الانتقال بشكل رسمي إلى مانشستر يونايتد بعد 12 سنة من رحيله عنه صوب ريال مدريد الإسباني وبعدها يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن رونالدو بعدما تجاوز الكشف الطبي له بنجاح وقع عقود الانتقال إلى يونايتد.

وبحسب رومانو فإن مدة عقد رونالدو مع يونايتد هي 3 سنوات، وليست عامين فقط مثلما تحدثت كل التقارير عند الحديث عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، حيث سينتهي العقد في صيف 2024.

ووافقت إدارة مانشستر يونايتد بحسب رومانو على كل البنود التي وضعها رونالدو، وفقا لرومانو الذي أشار إلى أن راتب اللاعب قد يتغير عن المعلن عنه بناء على مجموعة من البنود الخاصة بالمكافآت الموجودة في العقد والتي لم يكشف عنها.

ومن المقرر أن يحصل رونالدو في يونايتد على راتب 23 مليون يورو، أي ما يعادل 20 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل 6 ملايين من راتبه السابق في يوفنتوس.

وأكد رومانو أن لقاء نيوكاسل يونايتد، في 11 سبتمبر/أيلول الحالي، سيكون الأول لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترته الثانية مع الفريق.

يذكر أن رونالدو سبق له تمثيل يونايتد في 292 خلال فترته الأولى مع الفريق من 2003 إلى 2009، سجل خلالها 118 هدفا وحقق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2008 والدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات من 2007 إلى 2009.