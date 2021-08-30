الامارات | أجايي يوجه صدمة غير متوقعة إلى الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يوجه صدمة غير متوقعة إلى الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللاعب النيجيري جونيور أجايي رفض جميع المحاولات التي أجرتها إدارة الأهلي المصري لفسخ عقده بالتراضي.



وأوضحت صحيفة اليوم السابع أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أبدى عدم رغبته في استمرار أجايي في الموسم المقبل مع الأهلي، مشيرة إلى أن اللاعب النيجيري وجه صدمة إلى إدارة الأهلي من خلال اشتراطه بأن يرحل من دون مقابل.



وأضافت: "الصدمة الأكبر هي أن أجايي أبدى ترحيبه بالانتقال إلى صفوف الزمالك بعدما دخل "الأبيض" في مفاوضات مع اللاعب فور علم النادي بأن الأهلي قرر الاستغناء عن خدماته".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news