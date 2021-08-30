شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتظر قرار إيهاب جلال لتحديد مصير 6 معارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو النادى الإسماعيلى قرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بشأن 6 لاعبين انتهت إعارتهم وعادوا للدراويش بنهاية الموسم الجارى، وهم حازم مرسى ومحمود عبد الله التى انتهت إعارتهم للقناة، ومحمود صلاح الذى انتهت إعارته لغزل المحلة، ومحمد مخلوف وإبراهيم أبو اليزيد اللذين انتهت إعارتهما لمصر المقاصة، ووجيه عبد الحكيم الذى انتهت إعارته للإنتاج الحربى.

ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول للإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، راحة للاعبى الفريق لمدة أسبوع قبل أن ينتظم اللاعبون فى التدريبات استعدادا للموسم الجديد، وحرص الجهاز الفنى على إراحة اللاعبين للتغلب على الإرهاق وضغط المباريات .

وحددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ثلاثة فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 وحتى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 وحتى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون وحتى 2 مليون جنيه، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.

وأنهى مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات تمديد عقد الأنجولى "أرى بابل" جناح الفريق الدولى لمدة موسمين. ووقع اللاعب فى حضور مسئولو الدراويش وبناء على توصية من اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني. وانضم اللاعب قادما من الدورى السعودى وبعد رحلة تألق عامره بالألقاب ضمن صفوف فريق أول أغسطس الأنجولي.

كما أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى عثمان إجراءات تجديد تعاقد محمد هاشم قلب دفاع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وطالبت اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفنى بتمديد عقد المدافع باعتباره أحد عناصر القوام الأساسى للفريق، فى ظل تألقه بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق منذ تولى إيهاب جلال تدريب الفريق.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات الجهاز الفني، سعيا لاستعادة مسار الفريق نحو المنافسه وحصد الألقاب فى الموسم المقبل.