شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك سيقدم تظلما ضد عقوبة شيكابالا لتخفيف مدة الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك استقر على تقديم تظلم لاتحاد الكرة لتخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا. وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لاعبو الزمالك دخلوا معسكرا فترة طويلة وابتعدوا عن أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم، وكان الأهلى وقتها بإيده ياخد الدورى لو فاز بمبارياته عن طريق المواجهات المباشرة، وبعد نزيف النقاط للفريق الأحمر حسم الزمالك الدورى، وكان لابد من تعويض هذه الأسر عن غياب اللاعبين فترة طويلة".

وأضاف خالد الغندور، "تم تخصيص أتوبيس لزوجات اللاعبين وأبنائهم شمل زوجة محمود علاء وزوجة عواد وزوجة شيكابالا وزوجة حازم إمام وزوجة سيف الدين الجزيرى، وتم تخصيص أتوبيس لآباء اللاعبين تواجد فيه والد الونش الذى جاء من الشرقية خصيصاً للاحتفال مع نجله ولم يتمكن من دخول الاستاد وعاد للشرقية".

وتابع بندق، "شيكابالا قال لأحمد مجاهد أنت أهلاوى ودى مش جديدة، مجاهد نفسه بيعترف فى كل مكان أنه أهلاوى، وكمان هو عاشق للأهلى وكان فى الناشئين وكان بيسافر بلاد ورا فريق الأهلى وكان يعشق وليد صلاح الدين ويسجل مبارياته بالفيديو ويرسلها له، إذن ما المشكلة حتى يتم عقاب شيكابالا بالإيقاف 8 أشهر وهى عقوبة انتقامية للغاية، والناس اللى كانت بتتكلم عن شطب اللاعب مينفعش لأن الفيفا تحرم شطب اللاعب المحترف".

وأشار الغندور إلى أن "حازم إمام وجه كلامه لحسين لبيب وقاله لو مش هندخل أسرنا يبقى مش هنحتفل ولا نستلم الدرع، وأحمد مجاهد بصله من فوق لتحت وقرر إيقافه 4 مباريات، مع أن فى لاعب فى الدورى المصرى شتم الحكم وتم إيقافه 8 مباريات وتم بعدها تخفيفها لأربع مباريات، وشيكابالا وحازم إمام مقالوش كلمة عيب ولا لفظ خارج وتم ايقافهم بالشكل دا، الزمالك استقر على تقديم تظلم لتخفيف العقوبة ضد لاعبيه".