شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ مفاوضات التجديد لـ عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسؤولو المقاولون العرب اليوم، الاثنين، مفاوضات التجديد لعماد النحاس المدير الفنى للفريق من أجل الاستمرار مع ذئاب الجبل فى الموسم الجديد، وذلك على هامش الجلسة التى يعقدها محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون مع المدير الفنى للذئاب من أجل رسم ملامح الموسم القادم.

وينتهى عقد عماد النحاس مع المقاولون بنهاية الموسم الجارى، وتتجه النية داخل مجلس إدارة المقاولون العرب للإبقاء على عماد النحاس، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى، وتأتى قناعة إدارة المقاولون بالتجديد للنحاس فى ظل انسجامه وجهازه الفنى مع اللاعبين ونجاحه فى الأمتار الأخيرة من عمر الدورى في إعادة التوازن للفريق والتقدم نحو مراكز وسط الجدول بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفريق في بداية الموسم.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.

ورغم تراجع النتائج الذى عانى منه المقاولون في بداية الموسم الجارى، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 98 مباراة حتى الآن، فاز في 38 لقاء وتعادل في 26 مباراة، بينما خسر في 34 لقاء أخر.