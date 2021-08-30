شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. خطاب وحداد يؤازران أمانى دسوق بعد فقدان البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية ومعها عمرو الحداد ممثل الحكومة فى الدورة البارالمبية فى طوكيو، وأشرف عجيل عضو مجلس إدارة اللجنة، على مؤازرة أمانى الدسوقي لاعبة منتخب الأثقال والتى تم حرمانها من الميدالية البرونزية فى الدورة البارالمبية بطوكيو.

وأكدت حياة خطاب للاعبة منتخب الأثقال أن فقدان الميدالية يرجع إلى تعرضها لظلم تحكيمي، ولكنها ستحقق الذهبية فى أولمبياد باريس 2024.

وتقدمت الدكتور حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة مصر في بارالمبية طوكيو 2020 بشكوي رسمية للجنة المنظمة ضد التحكيم بعد الظلم الذي تعرضت له البعثة المصرية خاصة اليوم بعد نزول أماني دسوقي للمركز الرابع، حيث كانت الأحق بالميدالية البرونزية، وتم منحها لبطلة إنجلترا بعد تقدمها بتظلم، وتم قبوله وحصلت لاعبة انجلترا على البرونزية، وهو ما تكرر مع أمل محمود أمس لصالح بطلة فرنسا.