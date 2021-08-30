شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش النهائية على حفل النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلى الأيام الحالية التصوّر والموعد النهائي لاحتفالات الفوز بالنجمة العاشرة، حيث يناقش مسئولو القلعة الحمراء وضع الرتوش النهائية على الحفل المُقرر إجراؤه خلال الأيام المقبلة بشكل يليق بهذا الإنجاز.

وتضع اللجنة المُشكّلة، برئاسة الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي، آخر ترتيبات احتفالات تدشين النجمة العاشرة على شعار النادي، وأيضًا تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والقاري والأولمبي والعربي.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة معسكر خارجي لفريق كرة القدم قبل خوض بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى النادي الأهلي مشاركاته فى بطولة الدوري الممتاز، الجمعة، بالفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المسابقة المحلية التى حصد فيها الأهلي المركز الثاني خلف الزمالك الموّج باللقب.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولى الأهلي يدرسون إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع في إحدى الدول العربية قبل التوجه إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي الذي يسعى الأهلي للفوز به للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز به النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة في قطر أيضاً.

وأوضح مصدر في الأهلي أن إدارة النادي تدرس حالياً مع جهاز الكرة فكرة المعسكر الخارجي وإمكانية تنفيذها وجدواها، مؤكداً أن الأدارة ستقوم بالبدء فوراً في حجز المعسكر حال الاتفاق على هذه الفكرة.