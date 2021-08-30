شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتلقى عرضا إماراتيا بعد التتويج بالدورى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرضاً من أحد أندية الدورى الاماراتى خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح فى قيادة الزمالك بالتتويج ببطولة الدورى المصرى للموسم المنقضي، حيث جاء العرض إلى كارتيرون بشكل رسمى إلا أنه يرفض الكشف عن هويته فى الوقت الحالى، خاصة أنه وفقا لما أخطر به إدارة الزمالك يرغب فى الاستمرار لأطول فترة ممكنة فى قيادة الفريق الأبيض والمنافسة فى الموسم المقبل على التتويج بمختلف البطولات مع الفريق الأبيض.

وحرص كارتيرون على عقد اجتماع مع إدارة الزمالك لتحديد متطلباته فى الموسم الجديد، للتأكيد حول استمراره فى قيادة الفريق وذلك حتى تعمل الإدارة فى تحقيق متطلباته لدعم الفريق وغادر المدرب الفرنسى، القاهرة، من أجل قضاء إجازة بعد الانتهاء من بطولة الدورى الممتاز على أن يعود بعد 5 أيام لبدء التجهيز للموسم الجديد.

وتوج الفرنسى باتريس كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، مع الزمالك بعد أن حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.

وأصبح الفرنسى باتريس كارتيرون أول مدرب فرنسى يتوج بلقب الدورى الممتاز، كما أنه أصبح المدرب الـ 11 المتوج باللقب المحلى من بين مدربى القلعة البيضاء، والمدرب الأجنبى الـ 8 فى تاريخ قلعة ميت عقبة.

ويعد لقب الدورى هو اللقب الثالث للمدرب الفرنسى باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء، بعدما نجح فى تحقيق السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى 3/1، والسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح فى ولايته الأولى.