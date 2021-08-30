شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلى: شيكابالا أثار الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفصح مسئولو اتحاد الكرة عن تفاصيل تقرير مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى ختام الدورى، حول أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن مراقب المباراة سيد بخيت، وهو مدير إدارة المسابقات، ذكر فى تقريره أن شيكابالا تسبب فى إثارة الجماهير بعدما دخل فى مشادة مع بعض المنظمين لرغبته فى دخول غرفة الملابس من أجل ارتداء ملابس أخرى لحضور مراسم التتويج، كما وجه السباب إلى أحمد مجاهد وحاول الاعتداء عليه وحدث احتكاك بينه وبين مسئولي تنظيم المباراة، كما تضمن التقرير أيضاً تطاول حازم إمام لاعب الزمالك على رئيس الاتحاد وتحدثه بطريقة غير لائقة عقب الأزمة.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.