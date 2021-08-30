الامارات.. دبي تستضيف أول بطولة دولية للكرة الطائرة الثلجية في قارة آسيا والشرق الأوسط

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

تأكيداً على مكانة دبي كوجهة مثالية لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية بما تمتلكه من بنية تحتية عالمية وتجهيزات وإمكانات رفيعة المستوى، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي باستقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، والاهتمام بالرياضات بمختلف أشكالها، تستعد دبي لاستضافة أول بطولة من نوعها في "الكرة الطائرة الثلجية" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، والتي ستُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و"سكي دبي" خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2021 وتستمر أربعة أيام.



البطولة التي تنظمها أكاديمية "اسبيريا" تُعد إضافة نوعية جديدة على قائمة الفعاليات الرياضية المتميزة ضمن أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، إذ من المنتظر أن تشكل إحدى أبرز البطولات الدولية التي تقام في دبي، مع توقع استقطابها إقبالًا كبيرًا سواء على المشاركة في منافساتها أو متابعة فعالياتها. وتشبه الكرة الطائرة الثلجية إلى حد كبير "الكرة الطائرة الشاطئية" حيث ينافس في المباراة الواحدة فريقان يضم كل منهما ثلاثة لاعبين، فيما تُقام المباريات على أرض ثلجية.

ويواصل مجلس دبي الرياضي دعم انتشار الرياضات الثلجية وتوفير سبل النمو والتطور لها انطلاقًا من حرصه على التوسع في التنوع الرياضي الذي يمنح المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار فرصة ممارسة رياضاتهم المفضلة، حيث سبق أن نظم مجلس دبي الرياضي وسكي دبي العديد من الفعاليات الرياضية الثلجية التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن أبرزها سباق دبي للجري الثلجي، وتحدي الثلج، و"جامب أند فريز"، وبطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، وبطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، وبطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، وبطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، والمسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، إضافة إلى كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية.

وتؤكد استضافة هذه البطولة على مكانة دبي كمركز رياضي متطور ووجهة دولية للرياضات الثلجية، وتبرز قدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية للرياضات الثلجية داخل القاعات المغلقة المصممة وفق أفضل وأعلى المعايير الدولية، سواء في الصالات ذات الأرضية الجليدية أو التزلج المنحدر على الثلج في "سكي دبي"، مع استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية.

وتتمتع دبي بمكانة مرموقة في صدارة المدن الداعمة والراعية للرياضات الثلجية في المنطقة، بما يتطلبه ذلك من منشآت ذات طبيعة خاصة تتناسب مع متطلبات تلك الرياضات، وتستضيف الإمارة سنوياً العديد من الفرق والمعسكرات الدولية التي تأتي إليها خصيصًا للاستفادة من المنشآت المصممة على أحدث الطرز، في حين تحتضن دبي 6 أكاديميات للتدريب على رياضات الثلج والتزلج بمختلف أشكالها.

وفي إطار المساعي الرامية لنشر رياضة "الكرة الطائرة الثلجية" وفي ظل توفر منشأة فريدة من نوعها مزودة بأحدث التجهيزات ويديرها فريق من المحترفين، فقد تم فتح المجال أمام الراغبين في التدريب على هذه الرياضة للانضمام إلى تدريبات تقام في "سكي دبي" في مول الإمارات خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2021، بواقع فترتين تدريبيتين يومياً مدة الواحدة 45 دقيقة اعتبراً من الساعة 7:30 صباحًا حتى 9:30 صباحًا. وسيسمح بمشاركة ستة أشخاص بحد أقصى في كل فترة تدريبية، ويمكن التسجيل للمشاركة في التدريبات من خلال موقع سكي دبي عبر الرابط: https://www.skidxb.com/snow-park/view/snow-volley-ball.