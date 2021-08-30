صحيفة بريطانية تكشف عن التفاصيل المالية لانتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن التفاصيل المالية المتعلقة بصفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن رونالدو وافق على تخفيض أجره بمقدار 6 ملايين جنيه إسترليني للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مانشستر يونايتد توصله إلى اتفاق للتعاقد مع "الدون" من يوفنتوس، في صفقة وصفت بالمفاجأة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم التخفيض، يظل رونالدو (36 عاماً) اللاعب الأعلى أجراً في مانشتستر يونايتد، حيث يحصل على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وأضافت أن وكيل النجم البرتغالي، خورخي مينديز، طلب من إدارة مانشستر يونايتد دفع 20 مليون إسترليني سنوياً، لصالح رونالدو.

وكان رونالدو قد دخل في فترة الـ 12 شهراً الأخيرة من عقده مع يوفنتوس، حيث تشير تقارير إلى أنه كان يتقاضى 500 ألف إسترليني أسبوعياً، ما يعادل 26 مليون إسترليني سنوياً.

وقرر رونالدو لإنهاء مسيرته مع يوفنتوس والعودة إلى ناديه القديم، بعد 3 سنوات حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين، ولقبًا في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، لكن الهدف الذي اتجه رونالدو إلى تورينو من أجله في المقام الأول لم يتحقق وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.