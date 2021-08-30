شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. راندا تاج تحقق المركز الخامس فى رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتلت راندا تاج الدين لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى المركز الخامس فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو بعدما أخفقت فى رفع 140 كجم بالمحاولة الثالثة.
ونجحت المحاولة الأولى لراندا تاج الدين لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى، برفع 124 كجم حيث تلعب فى وزن فوق 86 كجم.
كما نجحت اللاعبة فى رفع 128 كجم بالمحاولة الثانية، لكن الاخفاق فى المحاولة الثالثة جعلها تحتل المركز الخامس.