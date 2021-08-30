كما نجحت اللاعبة فى رفع 128 كجم بالمحاولة الثانية، لكن الاخفاق فى المحاولة الثالثة جعلها تحتل المركز الخامس.

ونجحت المحاولة الأولى لراندا تاج الدين لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى، برفع 124 كجم حيث تلعب فى وزن فوق 86 كجم.

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. راندا تاج تحقق المركز الخامس فى رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

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